三屆法國冠軍騎師布達德日前被正式控告強姦及恐嚇證人罪，獲准以50,000歐元（約47.6萬港元）及不准踏入華茲（Oise）省範圍作為保釋條件。

布達德原定在昨晚（13日）夥拍凱旋門大賽亞軍「發力猛衝」角逐三級賽希度華大賽，不過法國賽馬會卻在賽前發佈新聞稿，宣佈騎者須停賽兩個賽事日。

「發力猛衝」臨時改由柏兆雷主轡，最終馬兒亦不負眾望，輕鬆摘下希度華大賽桂冠。

布達德與另一涉案騎師白尚雅將於香港時間今天（14日）早上十時面見法國馬會董事，從而考慮在明天（15日）是否准許讓他們復出參賽。

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