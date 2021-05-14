羅富全4月至今共獲九Win，其中五Win皆由E系列新馬貢獻，是馬房出擊重要棋子。

周日（16日）沙田跑日馬，羅廐共出五駒，其中一對打王牌E系列生力軍均要盯緊。

第三場四班1200米「八仟師」，三試大閘獲兩冠一季，狀態已及鋒而試。

而且同主馬「泰山」（已退役）和「弛曜風」，在港初出分獲一冠一季，反映幕後作風急進，操好強配雷神可即食。

第六場四班1400米「金像非凡」，上仗跑谷草一哩得第三，服役首次上名已有進步，縮程跑1400米亦合腳法，可望收復前失。

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