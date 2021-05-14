徐雨石馬房今季摘下24場頭馬，當中不乏具分頭之輩，包括「海豚星」曾在華將巫顯東胯下爆出75倍大冷掄元。

然而「海豚星」隨後三戰皆無功而還，今次（16日）在沙田日賽第四場繼續由巫顯東策騎，出戰贏馬途程四班1000米，排7檔負119磅。

「海豚星」上仗雖然在此程落敗，不過徐雨石認為馬兒快放下輸不遠，因此他認為表現比預期理想。

他表示馬兒過往有過健康問題，可幸現時情況穩定，狀態亦有水準。

他又謂始終「海豚星」有一定速度銳利，跑直路賽比其他途程來得合適。

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