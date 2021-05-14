馬會今午（14日）公佈有一駒被取消登記，馬匹轉廐及退役皆沒有。

一般來說，被取消登記象徵着相關馬匹已遭人道毀滅。

至於今次「苦主」叫「平海飛星」，本身受訓於蔡約翰馬房，是匹六歲愛爾蘭自購馬。

此駒前季起在港出賽，累積25戰兩勝六位，總獎金3,579,950元。

「平海飛星」在港兩次贏馬均於泥地，鞍上人俱為莫雷拉，而且都是前季之事，本身已兩季不勝。

此駒曾在上周六（8日）出賽敗走泥地一哩，事後出現左前腿不良於行及左膝（腕骨）受傷。

其馬主曾嘉欣尚有六捷馬直路王「平海掌星」養在蔡廐，至於曾父曾勝利則有灰馬「平海歡星」，將在下周三（19日）出賽谷夜三班1200米。

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