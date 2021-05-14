香港賽馬會（「馬會」）宣佈，今天（14日）與廣州市政府簽署框架合作協議（「協議」），以推進粵港澳大灣區（「大灣區」）的馬產業發展。

協議為雙方的合作奠定穩固基礎，以落實農業農村部及國家體育總局去年發佈的《全國馬產業發展規劃（2020-2025）》。

廣州市政府與馬會在協議中訂立了雙方合作的主要目標、範疇及細節。

有關合作旨在透過充份利用馬會的國際地位及從化馬場的世界級設施，在廣州建立一個商業上可行並可持續的國際級賽馬體系，從而提升從化馬場的定位，促使從化馬場成為穗港賽馬產業經濟圈的發展核心，並為國家國際級賽馬提供策略平台。

此外，協議也將有助促進馬產業鏈在區內的全面發展。

相關協議訂立了三方面的主要合作內容：

（1）舉辦國際級賽馬賽事：雙方將合作在從化馬場引入國際級賽馬賽事，並按照馬會根據國際賽馬的最佳實務典範所制定的賽事規則和監管機制進行。

按照協議，從化馬場將於2025年起舉辦常規性的賽馬賽事。

（2）提升從化馬場的設施：為了讓從化馬場充份展現成為世界級速度賽馬中心的潛力，馬會將優化從化馬場的基建設施，包括興建全新的地標性觀眾看台，並增建馬廐、馬匹訓練設施及擴建員工宿舍。

廣州市政府將加建一條連繫至從化馬場的通道，提升其通達性。

以上項目均有助鞏固從化馬場在馬會的兩地營運模式下的整體功能，與沙田的現有馬匹訓練中心進一步協同互補。

優化計劃也會提供更多機會，讓馬會在內地培育專業馬業團隊，進一步支持大灣區世界級馬業專才的培訓，促進馬匹運動的持續發展。

（3）建立馬產業鏈：馬會將建設國際馬匹隔離檢疫設施，為國內外馬匹的運輸和進出口提供基礎條件。

此外，馬會將透過其培訓學院，提供完善的培訓計劃，促進賽馬人才的長遠發展。

協議並涵蓋一系列與馬產業相關的項目，推動馬產業將來植根大灣區，實現蓬勃發展。

這些項目包括推展獸醫專業發展及學術合作；穗港兩地馬匹、飼草飼料、獸藥和生物製品等的便捷通關及檢驗；研究發展純種馬交易中心；以及推動廣州發展馬術運動等。

馬會營運廣州從化馬場已一段日子，該處現為馬匹訓練中心，受訓的都是香港練馬師旗下賽駒。

按照上述協議，從化馬場將於2025年起舉辦常規性賽馬，亦即是說當地由四年後開始將如香港馬場目前般，定期有馬跑。

馬會前年3月底曾於從化馬場主辦過純演示性速度馬術比賽，形式類似香港跑馬，而從化馬場未來亦會增建一座合乎國際標準的觀眾看台。

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