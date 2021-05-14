呂健威馬房之鎮倉寶「金鎗六十」，上季成為四歲三冠王，今季戰績繼續攀升。

此駒除了勝出香港一哩錦標外，早前已攻陷三冠大賽首兩關董事盃（1600米）及香港金盃（2000米）。

若然「金鎗六十」在尾關遮打盃獲勝，除了可追平由「永勝」、「精英大師」及「美麗傳承」（俱已退役）共同保持的18Win香港賽駒紀錄外 ，兼可成為繼上世紀90年代「翠河」後，香港馬壇第二匹三冠馬王。

「金鎗六十」馬主陳家樑接受《蘋果馬經》訪問時透露，此駒將會退出遮打盃，提早歇暑。

陳家樑受訪時說：「正如我早前所講，我、威哥（呂健威）及何澤堯三人所做的決定，一切以『金鎗六十』的健康為首要考慮條件。」

「『金鎗六十』今季表現很好，牠好叻仔，2400米始終不是其專長路程，牠會提早歇暑，希望開心放暑假，下季健健康康、開開心心再與馬迷見面。」

正如陳家樑所說，是否讓「金鎗六十」跑遮打盃，是個相當困難的決定，幕後已決定讓「金鎗六十」休息，馬迷下季才可見到這匹明星馬。

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