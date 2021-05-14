出爭周日（16日）第九場三班1600米草地的「興高采烈」，馬主鄧銘禧曾養過已退役的「興爾」。

「興爾」在港服役時取得的兩捷，均是在韋達馬房取得，反而在蘇廐未獲一勝，但鄧銘禧仍力撐蘇保羅，把名下生力軍「興高采烈」交由後者訓練。

「興高采烈」上場爆冷跑第四，走勢接近，練者希望馬兒可盡快打開勝利之門，以報答馬主支持。

蘇保羅說：「『興高采烈』與一般愛爾蘭自購馬一樣，來港後需要時間適應水土，因此牠在港頭三仗表現乏善足陳，可以理解。」

「此馬上場跑田草1400米排12檔跑第四名，初見理想的走勢。」

「今仗加程至一哩更合發揮，排5檔比上場好得多，有力跑入前列。」

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