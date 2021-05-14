周日（16日）三T有超過1,960萬巨額多寶，頭兩關各有一駒上次由冠軍級騎師策騎，並在不留而放下落敗。

今次改配華將，在賠率回升下，可作三T半冷膽看待。

頭關第四場四班草地1000米，「神朗金剛」上仗配莫雷拉跑谷草1200米閘前急速落飛，但採取不留而放跑法，因此入直路力弱跑第五。

「神朗金剛」今戰回師曾接近的田草1000米，換上潘明輝冷味十足。

第五場四班草地1400米，「名牌效應」上仗配潘頓快放落敗。

今戰增程角逐，並換上馬房殺手何澤堯，只要重用留前鬥後跑法，有權變身。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199