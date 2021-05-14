沙田馬場周日（16日）賽事共有五駒轉倉後首次上陣，分別是「怡昌寶寶」、「行星夢」、「春風得意」、「旅遊達人」及「步履娛飛」。

其中，第三場「步履娛飛」及第四場「春風得意」分別強配莫雷拉及巴度，轉倉首戰即用好手，似乎倉主有心要贏馬省招牌。

「春風得意」今季由何良轉投丁冠豪馬房跑過六場無功，之後再加盟方嘉柏馬房，反映幕後心急求勝。

今仗馬房出王牌配雷神，睇番季內三匹轉方廐初出起用雷神之「青心星」、「活力爆發」及「智醒財星」均上名。

從中反映如此部署，必是方廐有心出擊之舉，「春風得意」如今評分創新低，可望贏馬反彈。

另外，「步履娛飛」由告東尼轉投蘇偉賢馬房，今季已有「鵲橋飛渡」及「仍然贏」轉賢廐初出即勝。

況且「步履娛飛」三次角逐田草四班賽獲冠亞殿各一佳績，賽前由巴度試閘勝出，做足工夫而來不能輕視。

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