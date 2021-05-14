星期日（16日）田戰原設兩場三班草地1200米，最後因報名馬不足，馬會在排位前決定只辦一場同班同程賽事。

與此同時，當日第一場五班1200米泥地是臨時加插的，以湊夠十場賽事，而該場焦點是三匹匆出馬。

其實最想跑今場的是剛周三（12日）同程分列後備一「全中」和後備二「上捕先鋒」，牠們今次均有出賽優先權。

「全中」曾在四班泥地短途輸近，現居第五班佔便宜，隨時異軍突起。

至於「上捕先鋒」在港獲一冠兩季皆在同程取得，可謂獨沽一味，今場值得睇好。

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