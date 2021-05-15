這次（16日）沙田日賽跑九草一泥，草地賽在C加3跑道角逐。

容天鵬今季兩度在同一欄位賽馬日起孖，頭馬分別是10月4日「千金一諾」和「巡航導彈」，以及4月17日「合金之星」和「幸運精選」。

今期容廐共出八駒，第二場「閃耀榮光」、六場「都市神話」和十場「非凡才子」皆具惡氣。

第二場四班1200米「閃耀榮光」，唯一頭馬配潘頓跑田草C加3欄四班同程取得，今次條件夾啱晒，有力重開勝門。

第六場四班1400米「都市神話」，近五仗跑同程，取得兩冠一亞一季一殿，開竅後演出穩定，可再跑出佳績。

第十場二班1400米「非凡才子」，今季曾在同程力拒今季兩捷的「錶之未來」勝出，續用周俊樂必再拼。

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