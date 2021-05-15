下周六（22日）在新加坡克蘭芝馬場將會上演一級賽克蘭芝一哩賽，此賽過往有不少香港賽駒遠征參戰，當中「川河尊駒」更曾連奪2018及2019年兩屆。

今年因疫情所限將不會有香港馬前往出賽，不過陣中仍有不少星洲頂級佳駟將列陣，不少賽駒更是香港馬迷熟悉的。

除了現時全星最高分的「偉大昆特」、上年打吡盟主「聖騎士」及新加坡金盃盟主「仁愛之心」之外，在應屆新加坡堅尼僅負「地獄火」跑獲亞軍的「火箭星」、香港馬主名下的「幸運飛魚」及前英國馬「部長」亦暫報名之列。

克蘭芝一哩賽的最終出賽名單將於下周三（19日）公佈。

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