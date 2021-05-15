沙田馬場星期日（16日）設有十場賽事，從化兵數量相當多，當中有兩匹很值得關注。

第四場四班草地1000米，沈集成馬房「同有友」，上仗在潘頓胯下有前冇後跑第十。

競賽小組事後認為其表現難以接受，必須試閘及格及通過獸醫檢驗，才可再次出賽。

此駒賽後不久，即運往從化受訓一段較長時間，4月試草閘跑第二，事後獲判試閘及格。

「同有友」回港後曾由陳嘉熙快跳一課，人馬加強溝通，亦有助本身提升狀態。

今次沈集成找來這位小將減七磅效力，「同有友」有好表現可以預期。

第八場二班草地1000米，希斯馬房「包裝太保」在港暫五戰兩勝，贏馬路程有田草1200及1400米。

此駒上仗初次挑戰田草1600米，最終後上跑第七，效果一般。

賽後不久被運往從化馬場受訓，曾於該處的登山跑道多次試跑練氣。

希斯如今安排「包裝太保」重戴眼罩並縮程初跑1000米直路賽，此駒憑藉休息接近兩個月的新鮮感，有權重振雄風。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199