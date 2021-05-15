《玄機解馬》第三季第37集，將在周六（15日）傍晚6時半於YouTube及《果燃台》播出。

今集《玄機解馬》繼續請到轉數極快嘅靚女Sylvia客串做主持，訪問嘅當然繼續係《競馬Fact Check》主播陳華棟啦！

上次棟哥語出驚人，話自己某啲器官好大，搞到碧霞老師同Sylvia紅都面埋，笑到見牙唔見眼；到底今集佢又會講啲乜嘢撩女？

今集陳華棟亦講咗唔少感性嘢，講到自己曾經爭落幾百萬街數，到底之後係點樣翻身？

另外又有全新環節，碧霞老師會同大家占卜，睇吓周日（16日）沙田日馬賽事利熱門定易爆冷，仲會預測吓馬圈未來最大熱話。

咁豐富嘅內容，記得要留意今集《玄機解馬》！

碧霞老師同棟哥，都會提供周日賽事心水馬。

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