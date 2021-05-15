全球最佳馬匹排行榜剛於日前公佈最新排名，今輪只公佈評分達120分或以上馬匹。

當中，澳洲短途名駒「綠化帶」早前蟬聯G1史文夫錦標冠軍，成功超越「萬勝飛」與「秘謎嚮導」以123分登頂，領先後兩駒各一分。

至於遠征澳洲成功再贏女皇伊利沙伯錦標的「加踏步」則以121分，與另一匹英國良駒「海上宮殿」並列第四位。

香港賽駒方面，準馬王「金鎗六十」與上季馬王「時時精綵」同以120分排第七；前駒不角逐遮打盃，將無法為自己爭取更高排名。

日本新星「樂透心」與長途健將「耀滿瓶」同得120分亦排第七，反而出爐女皇盃冠軍「唯獨愛你」未見上榜，料與本身屬雌馬有讓磅優惠有關。

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