香港明天（16日）跑馬，澳門則今日（15日）有馬跑，氹仔馬場在下午完成了五場賽事，當中兩草三沙，戰情尚算緊湊。

本已領先主要對手張志立八Win的高君濤，於這次均跑草地的頭兩場賽事全軍覆沒，反而由第三場開始移師沙地即有料到，並以一對熱門馬「勝利巨星」及「幸運金」連續攻下第三及第四場。

起孖後，這位氹仔老大哥以47比37多達10Win拋離張志立，昂步邁向冠軍騎師寶座。

至於排第三的日本騎師田中正一，繼剛周日（9日）贏出一場頭馬後，今午加重火力連勝頭兩場，包辦一口草地賽孖寶。

田中現有29Win，成績勝過很多地道騎師。

澳門在5月份尚有22、28及29日跑馬。當中，5月29日周末草地日馬將有打吡預賽上演，屬途程1500米三級賽，總獎金55萬元。

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