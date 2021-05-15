下周三（19日）谷草跑九場夜馬，共有四位騎師停賽，分別是郭能、薛恩、彭國年和見習生周俊樂，蔡明紹則刑滿復出。

第三班1200米（第一組）：人稱小小超的香港首富李嘉誠之幼子李澤楷，其名下首駒「飛凡」上賽在港初出爭同程在田泰安胯下跑第四，今場換上史卓豐。

「場場精綵」上次配蔡明紹跑第九，今趟改配莫雷拉。

第三班1200米（第二組）： 「戰熊三千」上賽在田泰安胯下跑第七，今仗由莫雷拉接手發揮。

潘頓揀騎「箭意」，放棄「以戰養戰」，後駒易配潘明輝。

第三班1800米：「超好日子」上次由莫雷拉開齋，今場雷神揀騎另一匹新勝馬「西利哥」，前駒易配巴度。

第四班1000米：「歡樂好友」上賽在波健士胯下跑第三，今次騎師為何澤堯。

第四班1200米：「多姿多財」上仗在潘明輝胯下跑第六，今場換上潘頓。

第四班1650米：「金獅大將」近兩戰配巴度俱跑梗頸四，今趟轉由潘頓主轡。

第五班1650米（第二組）： 「金剛福星」近兩賽皆配波健士無功而還，這次改由莫雷拉壓陣。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199