這次（16日）沙田日馬跑十場一泥九草，當中有兩匹上次落飛馬值得捧場。

第一場五班泥地1200米，霍利時馬房「上捕先鋒」大前仗出戰泥地同程，薛恩成功為此駒打開在港勝利之門。

「上捕先鋒」上賽轉戰谷草1200米，臨場21倍頗冷落，但閘前突然受到大戶狙擊，最終打到8.4倍開跑，跌幅高達60%，認真誇張。

最終「上捕先鋒」跑包尾過終點，今次薛恩停賽，此駒換上巴度操刀並移師泥地短途，本身質素猶新，或可重新振作起來。

第五場四班草地1400米，姚本輝馬房「極速奔馳」暫八戰兩亞兩季，與頭馬無緣。

此駒上仗續配梁家俊出戰田草1400米，雖然排14檔起步，表面形勢不利，但臨場卻只得9.7倍。

「極速奔馳」當時閘前進一步受到追捧，最終打到5.3倍開跑，跌幅高達45%。

結果「極速奔馳」跟再出仍有第二的頭馬「勝賢」，鬥到影相飲恨屈居亞軍，本身跑出一場高水準賽事，表現可喜。

如今再戰1400米，內移至7檔起步有利無弊，繼續均速前置跑主動，可期補中開齋。

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