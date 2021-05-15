準馬王「金鎗六十」退出遮打盃，放棄爭奪三冠馬王寶座並提早唞暑。

練馬師呂健威希望這匹佳駟休息過後，新季能夠繼續發熱發亮，向更多頭馬紀錄進軍。

周日（16日）出馬八匹，陣容強勁，這位現排第五的練馬師只落後榜首六Win，屆時可望增添頭馬，再向榜首推進。

第五場「名牌效應」近期多次接近，三歲馬今次初跑1400米，且看能否尋求突破。

呂健威受訪時說：「『名牌效應』跑了五場未勝，只得兩次位置，成績未算突出。」

「這匹三歲馬進度稍慢，不過勝在年輕，希望可以繼續改善。」

「早前我為此駒加了一些配備，不過看來效果不大，加上今次增程出賽，盡量想牠輕鬆發揮，因此除去半掩防沙眼罩，只保留結舌帶。」

今次「名牌效應」抽到2檔起步，對這匹可以稍留之馬頗為重要，如能居好位有遮擋，形勢自然有利，期望會有好演出。

第九場「百勝名駒」，這匹四歲馬上場後追第五，所負不遠，如非途中取位欠順，影響衝刺勁勢，可能會有更接近表現。

呂健威指出「百勝名駒」拼後狀態良好，持續進步，可惜抽到11檔起步，相信會考驗何澤堯的發揮，且看屆時表現如何。

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