香港雄馬數量不多，周日（16日）第七場三班1200米草地，三歲澳洲自購馬「日日型」是其中之一。

「日日型」在港初出，羅富全透露此駒今仗的表現如何，取決這匹雄馬是否發脾氣。

羅富全受訪時說：「『日日型』目前仍未閹割，牠在閘內間中會有脾氣。」

「牠試閘時出閘並不俐落，今場排9檔一般，不過勝在天生速度高，如果同場沒有馬快放，鞍上人巴度可以因應臨場形勢擺前走。」

「『日日型』在從化試過三次閘，回港後亦在沙田試過1200米泥閘，馬兒最近兩課試閘走勢不俗，令我很滿意。」

「我希望『日日型』周日在港初出，在閘廂內不會發脾氣，出閘順順利利，可以跑出應有水準。」

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