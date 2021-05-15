今次（16日）沙田日馬賽事有一對本地騎練可望破個人單季最佳成績，分別是今季已獲37Win的梁家俊和54Win的沈集成，兩人同樣只要多取一Win，就可以刷新個人紀錄。

梁家俊騎足十場，姚本輝馬房供騎兩駒最具勝算。

第五場「極速奔馳」上仗跑同程1400米只負於「勝賢」入Q，後駒升班仍可上名，強手已去可坐正。

第六場「得勝多」仗跑田草1200米姍姍來遲得第五，加程跑1400米更合腳法。

至於沈集成出六駒，「帝豪寶寶」和「順勢贏」近績好可秤先。

第七場「帝豪寶寶」上仗贏同程1200米水準高，亞季軍「大紅蜂」和「十二馬」再出皆贏馬補中，續配潘頓排2檔可添食。

第十場「順勢贏」近兩仗跑同程1200米獲一冠一亞，已找到最佳出路，排4檔好跑，食尾糊呼聲高。

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