在古龍小說《陸小鳳傳奇》裏，有兩個絕世高手，一個是西門吹雪，一個是葉孤城。他們都無人能匹敵，卻從來沒有交過手。

整個武林都想知道，到底哪一個的劍法更勝一籌。兩人最終有了紫禁之巔的戰約。

2008年3月16日舉行的1400米女皇銀禧紀念盃，正是「馬中西門吹雪」與「馬中葉孤城」的紫禁城決戰！

一對主角，其一是姚本輝訓練、巫斯義主轡的「蓮華生輝」，另一是孫達志訓練、杜利萊主轡的「好爸爸」。

在此之前，「好爸爸」連續勝出香港一哩錦標預賽、香港一哩錦標和董事盃三項1600米大賽，跑1400米屬於縮程。

「蓮華生輝」則贏了香港短途錦標預賽、香港短途錦標和主席短途獎三項1200米大賽，跑1400米屬於增程，而且是「蓮華生輝」歷來首次跑1400米。

「蓮華生輝」1.6倍，「好爸爸」3.8倍，其餘十匹對手全是雙位數甚至三位數賠率。

不過，戰情並不如預期的精彩，因為其中一匹主角根本發揮不出應有水準。

「蓮華生輝」和「好爸爸」早段均留在中後列。

直路上，「好爸爸」在大外檔無擠無阻長驅直進，一衝即奠定勝局。

「蓮華生輝」卻在馬羣裏困處包廂，巫斯義嘗試左衝右突，但數度受阻，去路始終遭關煞，直到最後數十米才得以望空，雖然急竄而上，已無法予「好爸爸」絲毫威脅，追至只輸半個馬位得亞軍，已算「蓮華生輝」本事！

兩駒際遇判若雲泥，這場紫禁之巔的決戰，以「好爸爸」獲勝告終，卻分不出真正實力孰更高強。

撰文：余伯樂

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