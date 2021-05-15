希斯近兩次賽事都交白卷，今戰（16日）派遣變倍器「佳運財」上陣，此駒季內四捷，其中兩勝同日皆有廐侶配合起孖，分別是2月14日「包裝太保」及5月2日「嘉應精神」。

今期希廐出七駒，第三場「包裝大獎」、八場「包裝太保」和十場「佳運財」均具勝算，可以簡簡單單玩條獨贏三串四，中兩關已有本有利。

第三場四班1200米「包裝大獎」，服役初出跑同程即入Q。

上仗走內欄塞死熱倒，潘頓肯再騎可將功補過。

第八場二班1000米「包裝太保」，上仗跑千六米嫌長才輸，外地一戰一千米即勝，小休縮程可重現真身。

第十場二班1400米「佳運財」，在港四出四捷，質素深不可測，升上二班無阻力，可保不敗之身。

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