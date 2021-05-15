星期日（16日）沙田日馬第四場四班草地1000米，賽駒之一「月球」至今跑過三次，首兩仗表現平平。

上仗轉戰同程即以冷門身份跑第三，服役初現走勢。

「月球」今仗續配梁家俊上陣，馬主王延慶都有一定期望。

目前在港只養此駒的王延慶受訪時說：「『月球』目前三歲仍很年輕，出賽經驗尚淺。」

「過往馬兒在陣上走勢比較生硬，情緒不太集中，故首兩戰跑來有頭無尾，並在末段腳軟。」

「『月球』上次賽前，我太太向蘇保羅及梁家俊建議，不如讓馬兒在賽事早段稍留力，試一試效果如何，結果相當正面，順利追入一席季軍。」

「賽後據梁家俊匯報，『月球』開始上力，狀態漸入佳境，蘇保羅亦同意這說法，所以我對馬兒今仗機會感到樂觀。」

「對手方面，初出馬『安田之寶』試閘走勢悅目，說不定一出即有好表現，我認為牠是『月球』的最大威脅。」

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