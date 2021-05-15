日本中央競馬會日前列出法國凱旋門大賽報名馬名單，這項一向被日本馬壇視為最想贏得的一級賽，今屆東瀛大軍共有六駒榜上有名。

其中，應屆寶塚紀念賽及有馬紀念賽冠軍「創世駒」榜上有名，惟其慣常搭檔北村友一墮馬受重傷要休賽一年，因此若此駒順利成行，將由其他騎師主轡。

另外，還有六戰全勝兼大阪盃盟主「麗冠花環」、春季天皇賞亞軍「緣厚情摯」、大阪盃亞軍「魔族紳士」、日本二千堅尼季軍「星高速」，以及表列賽福島民報盃盟主Meiner Virtus。

法國馬會早前已在其官方網頁正式確認，「緣厚情摯」將會參加凱旋門大賽。

進軍此項經典大賽前，「緣厚情摯」將在二級賽福伊錦標上陣。

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