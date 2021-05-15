周日（16日）沙田日馬第四場四班直路賽，沈集成馬房「同有友」休息超過三個月復出配見習騎師陳嘉熙，體力充足兼充滿新鮮感。

此駒前仗（總場次330）跑同班同程，在蘇銘倫胯下跑第三，負頭馬「萬眾力得」個多馬位，表面睇演出只算中規中矩。

然而觀乎其該場對手及後合共取得七冠九亞九季，伸算「同有友」實力值第四班頂級。

「同有友」季內三次同程入Q均配當時減七磅的周俊樂，陳嘉熙雖然騎功稍不及師弟，但在直路賽毋須講求太多留放處理的大前提下，此駒配近期表現回勇的後者，仍具有一定競爭力。

加上田草C加3跑道狹窄，從4檔起步相對不會太吃虧，只要出閘後順利搶前以速度牽制對手，「同有友」仍有望在四班賽打開今季勝門。

同日第六場四班1400米，賀賢馬房「好拍檔」今次增程跑兼強配潘頓，值得留意。

此駒前仗角逐總場次424同班1200米，冠軍「佳運財」、亞軍「醒旺財」、季軍「齊齊友福」及殿軍「大眾開心」其後再出共獲五冠一亞兩季佳績，「好拍檔」當時蝕慢步速而後追跑第五，演出其實相當不錯。

三歲新西蘭自購新馬「好拍檔」上仗出戰谷草1200米後追不及，距頭馬「喜駿之星」個多馬位衝線，又是一場水準之作。

「好拍檔」在港同父馬「翡翠福星」（已退役）、「超強快駒」（已退役）、「生生勝勝」、「帝豪寶駒」等贏1400至1650米，計本身血統，前駒增程跑1400米只會比1200米更合腳法。

此駒今次排1檔出閘兼由潘頓壓陣，未嘗不可借勢開齋。

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