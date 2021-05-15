公司騎師巴度在5月首三戰均有馬贏共獲四Win，其中一Win是接手之前由田泰安塞死跑輸的「十二馬」。

今戰（16日）「地通拿」和「綠色時代」上仗皆有疑點輸，改配巴度必盡拼。

第五場四班1000米「地通拿」，上仗配薛恩跑同程，過了200米處後，一度右邊韁繩脫手。

結果「地通拿」以短馬頭之微屈居亞軍，巴度接手可期收復前失。

第八場二班1000米「綠色時代」，上仗配史卓豐跑同程得第五，小組提醒騎者有責任力策座騎至終點。

今仗轉以巴度執韁，幕後定以贏馬為目標。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199