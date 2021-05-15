潘頓一向與由郭少明主導的「美麗」系馬主大家族合作愉快，代表作當然是前馬王「美麗傳承」，該駒在港贏獎金超過一億元。

不過這位冠軍騎師偶然會老貓燒鬚，他早前策騎「一定美麗」跑田草1800米，用前領戰術快走，最終只能跑梗頸四，當然失威。

潘頓為了將功補過，周日（16日）再策「一定美麗」在第九場移師1600米，必然拼盡求勝。

「一定美麗」季內跑四次，由1400米跑到1800米，今仗回師1600米出擊，當然是試準而來。

「一定美麗」再由潘頓出擊，今次一定醒醒定定，排檔（2檔）是本身在港暫時最好一次，有望為郭家打破連月頭馬荒。

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