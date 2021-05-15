疫情襲港超過一年，最近情況緩和，市道稍現曙光。

馬會最新亦公佈由下周一（17）開始，馬主及其來賓可於每周一、二、四、五（賽馬日及公眾假期除外），下午3時至5時進入沙田馬房探訪其所屬馬匹。

每次探訪限時最多30分鐘，而各馬房在每個時段亦不可容納多於八位訪客，以減低傳播風險。

每位馬主可偕一位來賓探訪其馬匹，並須向所屬練馬師預約。

所有訪客須在馬房入口保安接待處填寫健康申報表，並於進入馬房前利用手機掃描「安心出行」場所二維碼，或提供個人姓名、聯絡電話號碼、到訪日期及時間。

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須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

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放債人牌照號碼：1328/2020

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