姚本輝練馬資歷深，而且喜歡提攜後輩，歷季不少新騎師都獲得其支持。

周日（16日）姚本輝為班德禮提供四匹座騎，他表示這位英國籍騎師身手不俗。

他觀察過鞍上人幾次，暫時可能未適應快活谷，在沙田作賽則無問題。

第二場「活力長勝」自加盟姚廐後成績甚佳，因此姚本輝亦抱一定期望。

他說：「『活力長勝』前仗贏馬固然表現甚佳，就算上仗敗陣，追勢亦不俗。」

「此駒以往曾於田賽上名，因此今次轉場問題不大，最大考慮是排12檔欠佳。」

「希望班德禮在取位上會機靈一點，假如一切順利，應有好成績。」

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