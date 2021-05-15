希斯今季重臨香港開倉，暫時取得24場頭馬，成績穩步上揚。

踏入季中階段，希斯憑一批質新份子取得不少頭馬，其中周日（16日）出戰第十場二班草地1400米之「佳運財」，是希斯今季最強招牌馬。

「佳運財」在港四戰全勝，也是希斯回歸後首匹四捷馬，周日將挑戰五出五捷的重要任務，希斯透露今仗是此駒季內最後一戰。

希斯受訪時說：「『佳運財』今季四戰全勝，今仗升上第二班對手較前強，加上排10檔不太理想，難度增加。」

「但我對牠仍有信心，牠是匹質素上乘的良駒，目前仍在進步中，希望今仗再下一城。」

「我打算讓牠跑埋今場便提早唞暑，留待下季才用。」

「牠目前以1400米最首本，下季將主攻1600米，並會在12月國際賽日跑1600米 ，來季目標直指（明年）四歲馬系列首關經典一哩賽。」

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