今午（16日）沙田九草一泥賽事，草地用C加3跑道作賽，場地掛牌為好至快地，度地儀指數2.72；泥地硬度計指數9.00。

馬會表示，將按計劃在第6場後進行壓地。

睇番最近4月17日同一移欄四場轉彎路程賽事，分別有「幸運精選」、「獨角寶寶」及「標準猴王」雖然排外檔起步，仍能搶出貼欄一放到底。

就算後上勝出之「合金之星」亦係守內叠慳位衝贏，所以具前速及守內叠馬匹可秤先。

今戰列陣馬中，第九場「保羅承傳」今季兩次角逐田草C加3欄非冠即亞。

另外，尾場「利害了」跑田草C加3欄1400米一次即入Q，兩駒藉跑道形勢擺前走有力建功。

至於泥地方面，對上兩次賽事八場泥地賽，放頭馬取得四勝三位，頭場「八心之威」及「金剛石」等可以擺前走的馬匹宜優先留意。

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