今天（16日）沙田跑馬，騎師榜前列三大師傅輪流發威，繼莫雷拉、潘頓先後起孖之後，三哥田泰安亦唔執輸，在頭場贏完「帝豪寶駒」（賢廐）之後，再於第八場第二班1000米，憑呂廐「傳盛」再下一城。

五歲馬「傳盛」隔沙回師沙田首本戲，再在騎者胯下高奏凱歌，這匹直路賽專家籍今日場地乾快，刷新了田草1000米紀錄時間。

「傳盛」最新以54.68秒，比短途明星馬「忠心勇士」（方廐）所造的54.69秒快一線，成為此程全港紀錄保持者。

「傳盛」服役至今五勝頭馬，當中Win均出自沙田直路賽，本身今仗之勝，亦屬首度征服第二班。

此外，原本為此場大熱門馬匹的莫雷拉座騎「萬事叻」（東廐），閘前被競賽小組着令退出比賽，有關此駒轉投搭落「傳盛」均當中。

第八場單Win及組合獨贏A1均派32.5元，二重彩派386元。

至於跑獲第二至四名依次為「小太陽」、「大金庫」及「醒臣」。

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