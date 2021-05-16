香港自從有新冠疫苗可打以來，市民對疫苗的看法有分歧，因為有些人打了疫苗後出現死亡，至於死因是否與疫苗有否直接關係，則有待專家檢核。

不過這已令不少香港人對疫苗卻步，現時政府呼籲市民盡快打疫苗，近期馬會亦向員工提出「接種疫苗，建設更美好社區」，呼籲員工齊打疫苗。

馬會一眾受薪高層已加入接種疫苗行列，如行政總裁應家柏、賽馬事務執行總監夏定安、市場及國際業務拓展執行總監張之杰等，實行以身作則。

所有馬會員工如打疫苗，都會有兩天有薪假期，並由打針後翌日開始，如之前已打疫苗者亦可回享同樣福利。

其實打完疫苗可放假，連政府都未有全面硬性落實，現時馬會鼓勵員工打疫苗，真的走在最前線！

撰文：關志彬

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