第九場第三班1600米：「百勝名駒」今季四歲自購馬已跑咗三場，上場初跑同程後上第五名有走勢見到。

賽後加強操練，馬房安排繼續跑同程轉用何澤堯上陣，冷味十足。

昨日（15日）開飛8.3倍，5點回上11倍，現時企住15倍W，4.1倍位置。

有墊底飛，睇飛今場有信心會跑得比上場好，現時又有好賠率，預佢一票唔過份。

「博愛友威」大前仗在四班輕鬆贏同程，上場於三班再跑同程，沿途走位際遇唔好，但最後都可以衝入一席第四，表現合格有餘。

今場繼續跑同程轉用田泰安上陣，負輕磅有利，只要今場馬匹際遇好啲，攝到好位有遮擋跟跑嘅話，相信入直路一定可以衝近。

昨日開飛14倍，5點企住14倍，現時10倍W，3倍位置。

有些少早餐飛支持，但睇今場形勢嚟講，對呢匹馬有着數。

現時馬房鬥志好，練馬師近期不斷贏馬，睇動態有心想首次染指冠軍練馬師寶座。

所以近期呢個馬房嘅馬匹可以多加留意，而呢匹馬今場可以贏位兼投。

「保羅承傳」今季表現大爆發，已經取得4W。

上場跑同程僅以短馬頭落敗得第三名，差點可以取得今季第五場頭馬。

今場繼續跑同程，繼續用贏馬拍檔潘明輝上陣，睇安排練馬師應見馬匹狀態長期勇銳，唔好浪費，所以今場繼續入三甲一點都唔出奇。

昨日開飛7.7倍W，5點企住7.6倍，現時7倍W，2.1倍位置。

都有些少早飛，但呢匹馬今季表現嚟講，相信每場都會盡跑，畀一票佢唔會蝕底。

「一舖縱橫」今季已經贏馬，近幾仗跑田草1400米表現穩定。

今場增程跑田草1600米，用周俊樂減磅有着數。

昨日開飛13倍，5點回上14倍，現時17倍W，4.1倍位置。

睇隔夜飛有些少支持，但現時呢個賠率係幾抵買嘅。

提供：10百勝名駒、12博愛友威、5保羅承傳、9一舖縱橫

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