第七場第三班1200米：「帝豪寶寶」上場贏同程水準非常高，蹄下敗將再出相繼贏馬。

今場原裝配搭再跑同程，排到好位起步，相信應可再下一城。

昨日（15日）開飛4.1倍，5點企住4.4倍，現時3.9倍W，1.3倍位置。

墊底飛到晒，以呢匹馬上場贏同程水準嚟講，今場如無意外應可再下一城。

「日日型」三歲自購馬今場在港初出，賽前操練積極，近兩課試閘都輕鬆一放到底，睇馬匹狀態嚟講已有作戰水準。

昨日開飛7.3倍，5點企住7.3倍，現時落到5.5倍W，2倍位置。

有早餐飛支持，但相信馬匹臨場應該會再有飛落，如有發現就等於話畀你聽，今場幾有信心一出即勝。

「倍增勝數」係今場另一匹初上陣嘅自購馬，賽前操練亦都相當積極，總共試咗四課大閘，每次都有不俗走勢。

今場用何澤堯上陣，季內呢個騎練組曾有交收，睇安排今場都有心一出即搏。

昨日開飛19倍，5點落到14倍，現時再落到17倍W，4.5倍位置。

明顯有早餐飛慢慢浸浸落，睇飛都有信心今場跑得好，以現時呢個賠率當然可以畀一票佢。

「萬眾力得」近兩場跑同程表現不差，今場原裝配搭繼續挑戰同程。

晨課睇狀態穩定，要求呢匹馬今場起前列番嚟應該唔難。

昨日開飛10倍，5點回上14倍，現時企住9.6倍W，2.5倍位置。

有些少早飛到位。今場馬房出兩匹馬上陣，睇隔夜飛隨時今場雙龍出海，有賠率俾一票佢唔過份。

提供：4帝豪寶寶、5日日型、6倍增勝數、8萬眾力得

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199