第三場第四班1200米：「步履娛飛」今場（16日）係季內初出，賽前操練正常試兩課閘都都能輕鬆取勝，馬匹狀態應準備就緒。

昨日（15日）開飛17倍，5點企住17倍，現時18倍W，4倍位置。早飛唔算多，但以呢匹馬上季表現嚟講，今場一定應有優勢，可博冷。

「南莊加好」上場後上第四有走勢，今場繼續報跑同程改用梁家俊，安排似有心出擊。

昨日開飛7.9倍，5配點回上9.6倍，現時企住8.9倍W，2.2倍位置。有早餐飛支持，尤其係位置方邊。睇飛今場應會跑得比上場好，可入一席。

「叻叻精彩」上場後上贏同程姿態有餘未盡，昨日開飛7.3倍，5點落到5倍，現時回上8倍W，1.9倍位置。

尋日中段有一注重飛落咗，要留意臨場賠率走勢，現時呢個賠率算係抵買，可繼續支持。

「包裝大獎」今場潘頓繼續策騎，似有心補飛，昨日開飛6.7倍，5點落到4.9倍，現時4.8倍W，1.9倍位置。

墊底飛到哂位，相信騎師今場必定打醒十二分精神，能順利發揮應可以贏馬交代。

提供：1步履娛飛、2南莊加好、4叻叻精彩、5包裝大獎

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199