是日（16日）沙田將有九草一泥賽事舉行，頭場為全日唯一泥地賽，一對在剛周三（12日）出戰同班同程的匆出賽駒，值得優先留意。

「八心之威」自從在第五班角逐，已有迴旋餘地，連仗上名而剛戰沿途力搶下亦僅負，今戰只要能搶出就算沿途望空，亦可繼續在三甲佔一席。

至於「帝豪寶駒」周三閘前落飛，但出閘失機未跑先輸。

今場匆匆再戰，換上人馬對上一次合作出閘俐落的田泰安，只要起步順利，可望勝回一仗。

尾場雖有明星馬「佳運財」列陣，但一對高分馬級數更高。

「非凡才子」上仗雖然敗於廐侶「手到回來」，但今仗負磅有別，兼且同程實力強橫，應是馬房主力所在。

計級數的話，2月中曾勝一班賽的「美麗笑容」更高。

此駒今次有充足休息再上陣，潘頓仍然繼續騎，屬於爭勝分子。

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