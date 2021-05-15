希斯一向倚靠生力軍爭取成績，截至目前為止，他季內已有五駒初出即勝，數量冠絕同儕。

今期（16日）沙田日賽，希廐又有兩匹新兵登場，包括第四場「非凡膽識」及第七場「倍增勝數」。

當中，前駒馬主再佔先機團體，近兩季養過「非凡品味」（已退役），在呂健威訓練下贏過五場頭馬，不過「非凡膽識」就投向希斯懷抱。

該團體成員之一呂志宏，他與朋友合夥所養的「飛天劍」早前亦轉投希廐，所以希斯一定不會嘆慢板，必盡快交代以報答支持。

第四班52分起步自購新馬「非凡膽識」，抵埗後於從化及香港合共四度試閘，中港兩地各贏一次，證明三歲仔適應夠快。

今次初出跑田草1000米直路賽，說不定是配合馬房招牌馬「佳運財」同日出擊。

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