應屆毛里裘斯冠軍騎師祖格拉昨天（15日）發生嚴重墮馬意外，最終在昏迷送院後不久便宣佈離世，終年29歲。

昨天為毛里裘斯2021賽季開幕日，祖格拉在第七場賽事策騎Rule the Night上陣，然而在其外側的B伍活座騎Golden Tractor突然勒避，前駒因此失蹄而拋下鞍上人。

祖格拉當場已失去意識，隨後立即被送院救治，然而還是傷勢太重而無力回天。

至於B伍活則肘部受重傷送院，幸好並無生命危險。

祖格拉為2011年南非冠軍見習騎師，2014年前往新加坡發展一直取得不俗成績，他亦在2016至2017馬季在香港短期策騎上陣。

同為毛里裘斯籍的田泰安今晨（16日）在Instagram表示對祖格拉的早逝感到可惜，並認為他是一位充滿策騎天賦的騎師以及照顧家庭的好男人。

田泰安指與祖格拉有很多難忘回憶，這刻暫時很難接受這個噩耗，希望他的家庭成員能夠盡快振作，並期望騎者在天之靈得以安息。

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