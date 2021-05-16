第六場第四班1400米：「好拍擋」初跑田草1400米強配潘頓，排到靚位起步，睇安排馬房係想贏馬交代。

昨日（16日）開飛6.2倍，5點落到4倍，現時3.6倍W，1.7倍位置太熱，早飛相當勁，睇飛好有信心今場贏馬交代。

「綠續爆發」上場初跑同程輸近，賽後加強操練，兼有試大閘，今場應會跑得更接近。

昨日開飛26倍，5點回上36倍，現時大幅落番到17倍W，4.1倍位置。有哂墊底飛，今場最佳冷馬。

「都市神話」大前仗贏同程，升上第四班再贏多一次，姿態比前仗更加輕鬆。

上場繼續跑同程後上第四，表現穩定，昨日開飛12倍，5點回上16倍，現時企住12倍W，3.2倍位置，以呢匹馬跑同程表現嚟講，現時呢個賠率係抵買嘅。

「好運寶馬」晨課狀態非常好，昨日開飛2.7倍大熱非常重飛，5點回上3.2倍，現時4.6倍W，1.6倍位置。

睇飛係有信心嘅，雖然今場要加磅兼增程初跑田草1400米，但以馬匹質素嚟講，相信必可勝任，唔買W，都要拖一票。

提供：9好拍檔、10綠續爆發、4都市神話、2好運寶馬

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