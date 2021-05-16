告東尼近期頭馬均有得分，縱使今天（16日）在第六場第四班1400米贏馬的「秒秒精彩」配上炙手可熱的莫雷拉，獨贏派彩亦有114元，是雷神少見過10倍的冷門頭馬。

東廐於上次日賽（8日）爆完42倍「桃花紅」冷Win，今次再以半冷馬「秒秒精彩」增添進賬，連贏兩期日賽。

莫雷拉跑過六場賽事之後，以一熱一冷頭馬起孖，較早場次他已憑羅富全馬房1.7倍大熱「八仟師」掄元。

四歲馬「秒秒精彩」今場出閘順利，一早已跟守放頭馬之後食糊位，入直路透出便帶返終點，取得服役生涯第二捷，亦是馬匹本身首度於沙田報捷。

「秒秒精彩」馬主王聰德的兒子王家揚說：「『秒秒精彩』上場形勢不太有利，馬兒出閘慢一慢，剛巧遇上快步速，馬兒早段耗力過多，亂了步韻，以致交不出應有水準。」

「今仗『秒秒精彩』換上莫雷拉，出閘順利，一早守在較前位置，沿用早前周俊樂為此馬於谷草贏馬時的戰略。」

「馬兒跑得開心舒服，故此交出應有水準，至於餘下馬季會否再出賽，一切交由告東尼決定。」

第六場單Win及組合獨贏A2分別派114元及31元，二重彩派547元。

至於跑獲第二至四名順序為「好拍檔」、「好運寶馬」與「金像非凡」。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199