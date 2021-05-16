潘頓與莫雷拉這對宿敵，這天（16日）均騎足十場，爆發連場激戰。

潘雷二人繼第六場分策「好拍檔」及「秒秒精彩」包辦連贏後，第七場繼續埋身肉搏，最終潘頓憑「帝豪寶寶」力壓對方之「莫浪求」勝出這場三班1200米賽事，構成40元連贏位。

「帝豪寶寶」前仗在潘頓胯下，跑三班同程以3.5馬位負於「速遞奇兵」蹄下跑第二，上仗順利擊敗方廐新星「大紅蜂」贏馬，結果今戰順利再下一城。

無巧不成話，現年七歲之「帝豪寶寶」來港初期由告東尼訓練，其後改投沈集成旗下至今，今仗擊敗前廐主之「莫浪求」，幕後可謂贏盡面子。

沈集成及潘頓同日較早前亦有馬贏，二人暫時均已起孖，練者現時增至有56W，僅以3W落後並列榜首、今日暫未贏馬之方嘉柏及蔡約翰。

至於潘頓則與暫時同樣起孖之莫雷拉，維持15場頭馬差距。

沈集成說：「我多謝『帝豪』系馬主黃氏家族的支持，今天『帝豪』系手風很順，起孖而回。」

「『帝豪寶駒』（賢廐）及『帝豪寶寶』（沈廐）同日分頭出擊，兩駒均勝出。」

「『帝豪寶寶』成功轉型，牠年紀已大，老馬漸失去了前速，目前跑短一點更好，今戰沙田1200米合適。」

「『帝豪寶寶』比較難駕馭，牠在閘內表現麻麻，而且需要全程力騎，潘頓騎功上乘，當然勝任掌控此馬。」

「由於牠下季已八歲了，都不知道牠的情況如何，因此難得牠今季狀態長勇，我會安排牠乘勇出擊，希望可以在餘下馬季再為馬主建功。」Ｉ

第七場三至四名分別是「萬眾力得」及「顏色大師」。

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