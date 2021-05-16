今天（16日）的沙田日馬雖然是泥草混合賽事，但全日唯一泥地賽已於頭場完成，由第二場起至尾場全部屬草地賽。

第二場第四班1200米，頭馬由大熱門容天鵬馬房「閃耀榮光」奪得，六歲馬過往四次角逐第四班同程同程獲一冠一亞兩季，把握到班次之利取得久違的勝仗。

潘頓與「閃耀榮光」可算最合拍，人馬至今合作五次獲2冠3季，騎者一手包辦此駒兩場勝仗，但對上一次贏馬紀錄已是兩年前。

「閃耀榮光」同時為容天鵬今季首匹大熱Win。

容天鵬賽後說：「『閃耀榮光』本身忠心肯跑，今場對手甚弱，成功偷襲而回。」

「此馬有個壞習慣，就是一出頭便卻步，這會阻礙牠的發展。」

「潘頓十分了解此馬的馬性，因此馬兒一出頭後，潘頓沒有放慢手腳，反而全程力騎，提醒馬兒需要繼續前進，應記一功，我希望馬兒盡快改善這個壞習慣。」

第二場單Win及組合獨贏A1分別派24.5元及15元，二重彩派262元。

至於跑獲第二至四名馬匹為「大醇威」、「進優自在」與「摘星之光」。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199