接近年中總會有不少讀者計劃搬家、翻新家居，但當中有數個方位不宜動土，分別位於以下位置：太歲位今年的太歲位於東北，相信大家都聽過「太歲頭上不可動土」，代表每年裝修的時候都要避開太歲的方位，否則家中容易有人生病、主耗財及盜匪之禍，故避免在東北的位置裝修，若東北位置必須裝修可在其他方位開始，以免直接觸犯「太歲」。

今年的三煞位在正東，三煞位最忌動土，若正東位置動土，會影響人丁健康，令健康受損；若正東位置必須裝修，可在其他方位開始，以免直接在三煞方位動土。

今年的歲破位在西南，亦不宜動土，若西南位置必須動土可在正西或正南方位開始。

今期（16日）財位位於東北，可以以三區來劃分，港島區的北角及太古城；九龍區的鑽石山及彩虹；新界區的大埔均屬該區財位。

第九場三班1600米，「喜蓮慧星」近五仗狀態良好，越跑越進步，上仗終於奪得來港後第一場勝仗。

上仗排2檔一開閘守好靚位，一直在內欄慳位，最後輕鬆贏馬，今仗繼續用人馬相當合拍的雷神，再加上告東尼運勢不錯，可以繼續捧場。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞師傅是一名堪輿學家、書籍作家、專欄作家及電視節目主持。她從十多歲起便醉心研究玄學命理，並擅長於風水佈局、子平八字、易經占卜、三世書、紫微斗數、面相、掌相、流年運程等，更榮獲「年度傑出風水策劃顧問」大獎。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199