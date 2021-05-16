蔡約翰自從在冠軍賽馬日（4月25日）憑「喜駿駒」及「速遞奇兵」起孖後，氣勢急轉直下，在今午（16日）沙田日馬開始前已守齋五期賽事。

不過今午（16日）第九場三班田草1600米，蔡廐終於憑「一定美麗」大熱勝出，摘下今季第60場頭馬之餘並敲響五月勝鼓。

潘頓今期憑「閃耀榮光」、「帝豪寶寶」及「一定美麗」連中三元，最終以52分成績摘下騎師王，現時與今日起孖的莫雷拉頭馬距離縮窄至14場。

「一定美麗」馬主一定美麗團體成員郭少明說：「蔡約翰表示，『一定美麗』跑1600米至2000米均合，留住跑威力較大。」

「『一定美麗』前一場跑1600米，輸在檔位不太好，今場跑此程，排二檔有利。」

「此馬的進度很慢，今場末段贏『保羅承傳』的姿態都幾辛苦，希望牠今仗開齋後，會有所進步。」

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第二至四名順序為「保羅承傳」、「白鷺飛翔」及「博愛友威。

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