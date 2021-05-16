希斯馬房回港從練後倚重新馬出擊，目前已有「佳運財」、「人和家興」、「齊心同行」、「輗多福」、「嘉應精神」及「包裝太保」錄得服役或在港初出即勝的佳績。

沙田馬場周日（16日）舉行一泥九草日馬，希斯馬房「非凡膽識」初次出賽，角逐第四場四班草地1000米。

「非凡膽識」父系「海洋暖流」歷來三勝皆在1000米及1100米，包括摘下2013年二級賽伊雲錦標。

在港同父馬「金匯昇」（已退役）角逐谷草1000米累積三冠兩亞，競賽生涯第二戰已能交出頭馬，性能十分早熟。

「非凡膽識」母系Slient Stash分別在1058米及1400米累積兩捷，後駒同母弟弟「盈如奇貓」（已退役）在澳洲服役時五度在1200米至1600米級際賽上名，來港後則分別在田草1000米及谷草1650米上名。

「非凡膽識」在港四課試閘皆有不俗走勢，其中4月20日由史卓豐主理的1200米泥閘，末段在兩駒之間穿插而上制勝，可見馬匹的確頗具膽識。

從兩線血統觀察，「非凡膽識」屬於一匹正宗早熟短途快馬，因此初出角逐直路賽十分適合。

加上近期四班直路賽皆由初出馬勝出，因此「非凡膽識」今仗有權一出即勝。

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