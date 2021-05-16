華籍馬房沈廐亦步亦趨，正逼近榜首蔡約翰，雙方於今天（16日）賽日均有馬贏，其中沈集成更憑「同有友」及「帝豪寶寶」起孖，最新已獲56場頭馬，只落後蔡約翰四Win。

沈集成現已打破個人單季贏馬最多紀錄，他表示對於今季爭奪冠軍，只會抱平常心，順其自然，不會因為冠軍名銜而太過催谷旗下馬匹。

此外，提到今戰起孖馬匹之一的「同有友」，終於克服第四班，取得季內首Win。

練者說：「『同有友』上季在五班開齋，力壓對手五個馬位之多，今季多次跑得位置，馬兒消耗了太多體力，上場由潘頓壓陣，馬兒明顯有疲態，因此我安排牠上從化小休，養精蓄銳，培養新鮮感。」

「原本搵周俊樂策騎，對方早已有座騎，方嘉柏把陳嘉熙借給我，人馬陣上發揮得宜，順利取勝。」

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