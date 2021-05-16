第四場第四班1000米：「海豚星」季來初出爆冷贏同程，可惜其後再跑三場同程表現一般！今仗（16日）賽前試閘走勢輕鬆，睇馬匹狀態應已回復贏馬水平。

昨日（15日）開飛8.4倍，5點回上9倍，現時18倍W，4.5倍位置。有早餐飛支持，現時呢個賠率啱食。

「春風得意」今場係轉去方嘉柏馬房後首次上陣，安排跑田草1000米强配莫雷拉，好明顯有心想轉倉一出即勝省招牌。

昨日開飛12倍，5點落到8.4倍，現時6.6倍W，2.9倍位置，有墊底飛到位，相信會帶來驚喜演出。

「神朗金剛」大前仗跑同程第五已有走勢，上場轉呃谷草1200米，沿途快放最後以第五名個終點，明顯有心試馬，今場即報番田草1000米，用潘明輝上陣冷味十足。

昨日開飛8.7倍，5點企住8.9倍，現時8.5倍W，2.5倍位置。

非常明顯有早餐飛支持，有運排到有利最外檔起步，隨時可能贏哂。

「月球」上場跑同程跑入一席冷位置，走勢非常好，昨日開飛6.1倍係多飛，5點輕輕回上7倍，現時9.7倍W，2.8倍位置。

明顯有早飛支持，雖然上場係爆冷入位，但以馬匹走勢嚟講，今場再入前門唔出奇。

提供：10海豚星、12春風得意、14神朗金剛、8月球

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