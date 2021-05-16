洋名Richard的資深馬主樂其龍以往養過「樂有贏」同「樂有盈」，「樂有贏」贏過五場，而「樂有盈」跑16次全負以三零部隊身份出局。

其後Richard有三年幾冇養馬，今季佢同兩位好友合夥重新養馬，正是周日（16日）田戰第六場「好拍檔」，三位一體共享養馬樂趣。

據悉「好拍檔」由練馬師賀賢親自買返嚟，質素應有保證。

馬匹今季出道跑過四次，近期不論田谷草1200米都後追甚勁，尤其上次配巴度追得如狼似虎，末段受阻抽住過終點，呢個第四相當吸睛。

今次「好拍檔」重返田草長直路並增程1400米更啱追，潘頓一聲唔該擸嚟騎，睇嚟Richard今次有機會同兩位好拍檔一齊拉頭馬。

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